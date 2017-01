Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Le monde de la mode est en ébullition depuis le 22 janvier dernier. Une date qui marque l’ouverture de la très attendue Fashion Week parisienne. Passage obligé des modeuses du monde entier venues découvrir les collections Haute-Couture Printemps-Eté 2017, cet événement qui se terminera le 26 janvier prochain a également permis à une Miss France de réaliser l’un de ses rêves. Couronnée Miss France 2014 en décembre 2013, Flora Coquerel a eu l’immense bonheur de défiler hier, lundi 23 janvier 2017, pour une grande maison parisienne.

Une belle opportunité que la jeune femme a tenu à partager sur les réseaux sociaux avec ses nombreux fans. Après avoir posté un cliché de sa tenue très décolleté, elle a mis en ligne une vidéo de quelques secondes montrant la fin de son passage sur le podium devant les regards attentifs des stars et les objectifs des photographes. Ravie de ce rêve devenu réalité, Flora Coquerel a adressé un tendre message à ceux qui lui ont donné la chance de briller lors de la Fashion Week. "Merci pour ce moment magique. Très heureuse et honorée d’avoir fait mon tout premier défilé de la #pfw pour cette maison", a-t-elle écrit.

Alors que Flora Coquerel rayonne à Paris lors de la Fashion Week, Iris Mittenaere, Miss France 2016, illumine de sa présence l’élection de Miss Univers qui se tiendra le 30 janvier prochain. La jeune femme, qui a posé ses valises à Manille mi-janvier, a déjà su conquérir le cœur de certaines de ses concurrentes. Un début de complicité qu’on peut découvrir sur le compte Instagram de la représentante française.





#pfw #pfw17 #hautecouture Une photo publiée par Flora Coquerel (@floracoquerel) le 23 Janv. 2017 à 12h21 PST





Revivez ci-dessous les confidences de Flora Coquerel peu de temps après son élection à Miss France 2014 :