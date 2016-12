Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Elue le 17 décembre dernier, Alicia Aylies a passé sa première semaine officielle avec l’écharpe Miss France. Une semaine riche en activités et en émotions.

Etre Miss France, c’est une chance incroyable et beaucoup de responsabilités. Alicia Aylies, élue il y a un peu plus d’une semaine à l’Arena de Montpellier, a pu s’en rendre compte en vivant ses premiers jours en tant que reine de beauté nationale ! La Guyanaise d’adoption, qui a remporté l’élection devant Miss Languedoc-Roussillon, a multiplié les interviews, les shootings photos et les apparitions publiques depuis le 17 décembre.



A l’occasion d’un reportage pour l’émission Sept à Huit diffusée le 25 décembre, les caméras de TF1 ont suivi les premiers pas d’Alicia Aylies dans son nouveau rôle. De la pluie de papelitos au moment de son sacre à la neige artificielle d’un shooting sur une plage de Camargue dès le lendemain, pas le temps de souffler pour la jeune femme qui n’aura dormi qu’une heure dans la nuit du 17 au 18 décembre !



De Disneyland Paris aux Philippines

Le soir de la cérémonie, juste après l’annonce des résultats, Iris Mittenaere, Miss France 2016, lui conseille d’ailleurs de « se laisser aller complètement » et de « ne pas avoir peur ». Car tant d’obligations et de responsabilités à seulement 18 ans, c’est forcément difficile à gérer. Heureusement, Sylvie Tellier, directrice générale de l’organisation Miss France, est là pour l’accompagner à chaque pas et veiller sur elle pendant ce marathon médiatique. Tout comme sa maman, appelée en renfort pour soutenir sa fille dans ces premiers moments chargés en émotions.



De Disneyland Paris mercredi dernier au festival de Cannes en mai prochain, en passant par les Philippines pour soutenir Iris Mittenaere à l’élection de Miss Univers le 30 janvier, Alicia Aylies va réaliser son rêve et beaucoup voyager. Elle fera également un détour par la Guyane dans deux semaines pour son premier retour sur ses terres. Partie Miss Guyane 2016, elle y reviendra alors Miss France 2017.