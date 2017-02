Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Depuis son sacre de Miss Univers le 30 janvier dernier, Iris Mittenaere vit désormais à New York. Entre deux interviews et autres obligations, Miss France 2016 en profite pour découvrir la grosse pomme.

Le 30 janvier dernier, Iris Mittenaere réalisait un de ses plus grands rêves : décrocher le titre tant convoité de <strong>Miss Univer</strong><strong>s</strong>. La jeune femme s’est depuis envolée pour une nouvelle vie à New York. Durant l’année qui va suivre, Miss France 2016 va devoir répondre à de nombreuses sollicitations et remplir les obligations qui incombent à son titre. Pour cela, elle a pris ses quartiers dans un superbe appartement à Manhattan.

Depuis son arrivée sur le sol américain le 3 février dernier, Iris Mittenaere a eu très peu de temps à elle. Elle a ainsi fait ses premiers pas à la télévision américaine en enchaînant les interviews. Elle a notamment fait une très belle prestation dans Good Morning America, l’une des matinales les plus regardées du pays.





Thanks for having us @goodmorningamerica! #MissUniverse Une photo publiée par Iris Mittenaere (@missuniverse) le 6 Févr. 2017 à 5h59 PST

Mais entre deux obligations, la jeune Lilloise a également pris un peu de temps pour elle pour faire connaissance avec la ville de New York. Ce lundi 6 février, celle qui a mis entre parenthèses ses études en dentaire pour vivre son rêve, a posté quelques clichés sur les réseaux sociaux dans lesquels elle arpente les rues de la ville. Elle a ainsi visité Time Square, l’un des quartiers les plus célèbres de la ville qui ne dort jamais. « Place de dingue ! A la découverte de New York, » a-t-elle alors écrit en légende de cette photo publié sur son compte Instagram.





So excited to see this place!😃😃-Iris #MissUniverse Une photo publiée par Iris Mittenaere (@missuniverse) le 6 Févr. 2017 à 10h54 PST

Dans deux autres clichés publiés cette fois sur le compte Instagram officiel de Miss Univers, elle prend la pose avec l’écharpe officielle du concours dans les rues de la ville. Sur l’une d’elles, elle invite d’ailleurs ses fans à lui conseiller des lieux à absolument visiter. D’ailleurs comme elle l’a confié lors de son interview accordée à Kelly Ripa sur ABC, elle a hâte de découvrir la Statue de la Liberté.