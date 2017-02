Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Etre élue Miss Univers, ce n’est pas rien. Encore plus quand on sait que la dernière Française à avoir remporté le titre était Christiane Martel en 1953 ! Six décennies plus tard, voilà donc Iris Mittenaere sur le toit du monde. Si pour les bookmakers c’était une évidence avant la cérémonie, il a fallu que Miss France 2016 soit tout de même au top durant les trois heures de cérémonie pour battre ses concurrentes, notamment les Miss sud-américaines régulièrement récompensées dans le concours.

L’une des clés de son succès, c’est cette fameuse tenue prêtée par le Moulin-Rouge. Un costume de meneuse de revue du célèbre cabaret parisien composé d’un soutien-gorge et d’une culotte tout en strass, ainsi que d’un large boa et d’une coiffe en plumes rouges. Valeur de cette tenue ultra-sexy et so Paris : 14 000 euros ! C’est Sylvie Tellier, directrice de l’Organisation Miss France, qui a eu l’idée de cet ensemble et elle a vu juste ! Le jury et le public ont adoré et Iris Mittenaere rayonnait littéralement sur scène lors de son passage.

Fanny Rabasse, porte-parole du Moulin-Rouge, a confié au journal Le Parisien les dessous de l’affaire et le conseil que les danseuses du cabaret ont donné à la Miss : « On a bien dit à Iris de ne la montrer à personne sur place, car on sait que les Miss peuvent être très dures entre elles. » Un conseil avisé quand on sait que quelqu’un a collé un chewing-gum sur la chaise de Miss France 2016 durant les jours précédant l’élection…





Un grand merci au Moulin Rouge pour mon sublime costume nationale ! J'ai pu ce soir faire découvrir mon pays de la façon la plus glamour 🇫🇷💋 merci à @cerfwill pour cette vidéo #roadtomissuniverse #missfrance #missuniverse #national #moulinrouge Une vidéo publiée par Iris Mittenaere |Miss Universe (@irismittenaeremf) le 26 Janv. 2017 à 7h27 PST



Autre élément qui l’a menée vers le triomphe : son assurance au moment de répondre aux questions de Steve Harvey, le présentateur de la cérémonie. Comme lorsqu’elle s’est exprimée avec humour sur son amour de la cuisine ou plus sérieusement sur l’ouverture des frontières et l’importance du mélange des cultures : « Avoir des frontières ouvertes peut nous permettre de parcourir le monde et d’en découvrir un peu plus sur nos voisins », a-t-elle dit. Ça tombe bien, aujourd’hui le monde lui appartient.

Et les Unes des journaux étrangers aussi. Comme la montré Sylvie Tellier sur Twitter au moment de reprendre l'avion direction Paris, la belle Iris Mittenaere s'affichait en première page de nombreux quotidiens, comme le Philippine Daily Inquirer ou le tabloïd émirati Gulf News.













