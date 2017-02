Par Elodie Etienne | Ecrit pour TF1 |

On a encore du mal à réaliser ! Il aura fallu attendre 64 ans pour savourer une seconde fois la victoire de Miss France à l’élection de Miss Univers. Et c’est la jolie Iris Mittenaere qui a relevé cet exploit impressionnant, en éliminant une à une ses 85 concurrentes dimanche dernier aux Philippines ! Depuis son sacre, la jeune femme poste régulièrement des photos de sa nouvelle vie de reine de l’univers sur son compte Instagram, qui compte aujourd’hui plus de 2 millions d’abonnés !





New-York, New-York ...

Il faut reconnaître que la jeune femme a de quoi être heureuse ! La jolie Iris Mittenaere a reçu une multitude de cadeaux : une couronne de 300.000 dollars, un salaire de 20.000 dollars environ, une bourse d’étude à la New York Film Academy College of Visual Performing Arts, une collection de chaussures, une garde-robe complète… Et pendant un an, Iris Mittenaere sera au centre de Manhattan dans un magnifique et somptueux appartement de 150m2. La nouvelle égérie de Yamamay et Mac bénéficie donc d’un logement de fonction à la hauteur de son titre ! Arrivée à New- York, il y a quelques heures, Miss France 2016 va pouvoir profiter de son nouvel appartement !

Sur Instagram, Iris Mittenaere a posté quelques photos de son arrivé à New – York, et à en croire son sourire rayonnant avec le personnel de bord, elle semble avoir fait un excellent voyage !







Je suis arrivée à New York! 🗽🗽. Thank you @flypal for the safe arrival all the way from Manila! Une photo publiée par Iris Mittenaere (@missuniverse) le 3 Févr. 2017 à 5h23 PST