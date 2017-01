Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Elle était classée parmi les favorites, avant même que le concours commence. Aujourd’hui, Iris Mittenaere, élue Miss France 2016, a remporté la célèbre couronne de Miss Univers 2016. Face aux 85 autres concurrentes, la jeune femme de 24 ans s’est démarquée par sa beauté, sa grâce, son élégance et son sourire tout droit venu de Lille, sa ville natale. Iris Mittenaere est donc arrivée à la première place du classement avant l’Haïtienne Raquel Pelissier et la Colombienne Andrea Tovar, ses deux dauphines. Après plus de trois heures de show, rythmé par de nombreux défilés et notamment en costume traditionnel mais aussi en maillot de bain, Iris Mittenaere a finalement connu une belle victoire : "Beauté, grâce, confiance, intelligence. Voici les qualités qu’incarne notre 65e Miss Univers", a écrit le comité de Miss Univers.

Quelques minutes après le résultat, Iris Mittenaere s’est exprimée en direct devant les journalistes présents à Manille aux Philippines, lieu de l’événement : "Je suis Miss Univers et… Miss France aussi. C’est assez fou, je n’y crois vraiment pas", a-t-elle expliqué. Pour rappel, durant plusieurs semaines, Iris Mittenaere et les autres participantes se sont entraînées quotidiennement pour donner leur maximum durant l’événement retransmis en direct à la télévision. La belle, également étudiante en chirurgie dentaire, s’était même exprimée sur son projet s’il elle remportait la couronne : promouvoir l’hygiène bucco-dentaire. Un programme chargé attend donc Iris Mittenaere, deuxième Française à remporter le concours depuis 1953. Bravo !









Revivez le sacre de Miss Univers 2016 !