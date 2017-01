Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

La famille Miss France est encore sous le choc, Iris Mittenaere a été élue Miss Univers, cette nuit à Manille, devançant ses concurrentes haïtienne et colombienne. La jeune femme de 24 ans – elle a fêté son anniversaire aux Philippines la semaine dernière – entre dans l’histoire. Elle est la deuxième Française couronnée Miss Univers depuis Christiane Martel, il y a 64 ans. "On n’avait pas gagné depuis 1953 et aucune Miss européenne n’avait gagné depuis 1989. Iris était favorite. On le savait, on était confiants… Mais, en direct, tout peut arriver. On n’était pas à l’abri d’une chute… ", nous a confié Sylvie Tellier, directrice générale de l’Organisation Miss France, quelques heures seulement après le sacre d’Iris Mittenaere. Alicia Aylies, Miss France 2017, a pour sa part posé fièrement à côté de la nouvelle Miss élue dans la nuit. "Emotion intense pour tous les Français ! Félicitations Iris tu le méritais. This crown is yours", a-t-elle posté sur Twitter.



Nombreuses ont été les anciennes Miss France à féliciter Iris Mittenaere sur les réseaux sociaux. A commencer par Camille Cerf, Miss France 2015, originaire du Nord-Pas-de-Calais comme elle. "Ma bichette, je suis tellement fière de toi", a-t-elle commenté émue. "Félicitations tu es la reine de l’Univers. Tellement mérité olalala quel bonheur", a, quant à elle, réagi Marine Lorphelin, Miss France 2014, soulignant au passage ses connaissances.







Flora Coquerel, qui a regardé la compétition en direct a, elle aussi, partagé son émotion. "Mais quel exploit et quel honneur !! Iris Mittenaere devient Miss Universe !! Je suis tellement heureuse et fière". Et d’ajouter : "Impossible de dormir après tout ça. Je suis encore sous le choc ! C’est dingue ! Mais tellement mérité""





"Elle l’a fait !!!!! Iris est notre Miss Univers trop fière de cette merveilleuse personne. C’est historique que du bonheur", a, pour sa part, salué Sophie Thalmann. "Shed id it !!!! #MissUniverse #France So proud of you", a, quant à elle, salué Laetitia Bléger.





Laetitia Bléger