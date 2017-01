Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Élue Miss France 2016, Iris Mittenaere vient d’entrer dans la légende. La jeune femme a remporté la célèbre couronne du concours Miss Univers organisé à Manille aux Philippines. Elle n’y croyait pas et pourtant, la belle a réussi à surpasser les 85 autres participantes. Très émue et visiblement heureuse de cette nouvelle victoire, Iris Mittenaere a glissé quelques mots aux journalistes présents : "Je suis Miss Univers et… Miss France aussi. C’est assez fou, je n’y crois vraiment pas", a-t-elle expliqué. L’émotion était également palpable du côté de Sylvie Tellier. Tout au long de la compétition, la directrice générale de l'organisation Miss France a commenté le parcours de sa protégée. Et la joie était totale lors de son sacre : "Tellement fière de toi belle Iris Mittenaere, merci de ta confiance, de ta détermination et de ta simplicité, a-t-elle écrit. On y a cru, on l’a soutenue et elle l’a fait."



Iris Mittenaere décroche donc une nouvelle écharpe, celle de Miss Univers 2016. La belle, qui souhaite poursuivre en parallèle ses études de chirurgie dentaire, a également exprimé l’envie de promouvoir l’hygiène bucco-dentaire. Quelques minutes après sa victoire, le comité de Miss Univers a également félicité sa 65e gagnante : "Beauté, grâce, confiance, intelligence. Voici les qualités qu’incarne notre 65e Miss Univers", peut-on lire sur Twitter.





Revivez le sacre d'Iris Mittenaere