La vie new-yorkaise d’Iris Mittenaere a débuté sur les chapeaux de roues. A peine installée dans le superbe appartement de la 5e Avenue qu’elle partage avec Miss USA et Miss teen USA, Miss Univers a commencé sa tournée des médias américains. Pour sa première télévision, elle a été invitée sur le plateau de l’émission matinale Good Morning America diffusée sur ABC. Elle en a profité pour confier au présentateur qu’elle était persuadée que Miss Haïti, avec qui elle est très amie, allait décrocher la couronne. « Je n’arrêtais pas de lui dire : "C’est toi Miss Univers, tu vas gagner", et finalement j’ai remporté le titre…C’était complètement fou ! »

Elle a également rappelé quels seraient ses objectifs en tant que Miss Univers, en particulier sa volonté de promouvoir l’hygiène dentaire auprès des jeunes durant son année de règne. N’oublions pas qu’Iris Mittenaere était en cinquième année de chirurgie dentaire à Lille au moment où elle a été élue Miss France en décembre 2015, une formation qu’elle entend mener à bien une fois qu’elle aura à nouveau le temps de s’y consacrer afin d’ouvrir, à terme, son cabinet de dentiste.

Très à l’aise sur le plateau, répondant sans problème à toutes les questions en anglais, elle s’est prêtée avec plaisir au jeu proposé par le présentateur : tirer des questions au hasard afin que les téléspectateurs en apprennent un peu plus sur elle. Ce qu’elle déteste le plus ? Le fait que les gens la prennent pour une idiote parce qu’elle est Miss et ne la pensent pas capable de faire de longues études. Le plat qu’elle préparerait pour impressionner quelqu’un ? Un bœuf bourguignon ! Elle a conclu son intervention en conseillant aux jeune filles qui rêveraient de suivre ses pas de toujours croire en leurs rêves, mais de ne pas oublier pour autant de faire des études et de travailler, car Miss Univers est un rêve qui ne dure qu’un an.





Les Américains sont sous le charme !

Après Good Morning America, Miss Univers est restée sur ABC pour participer à l’émission Live with Kelly présentée par Kelly Ripa. L’occasion pour la belle de donner une petite leçon de prononciation à propos de son nom à la présentatrice et à la chanteuse Rita Ora, également invitée. « Même certaines personnes en France ne savent pas le prononcer correctement », a-t-elle reconnu pour les rassurer. Elle a également confié ne pas avoir été très à l’aise sur les talons aiguilles lors du défilé en maillot de bain le jour de l’élection, contrairement à certaines de ses concurrentes. « Je me disais tout le temps : "Ne tombe pas, ne tombe pas !" » Une anecdote qui a provoqué les rires du public.

« C’est mon quatrième jour ici, je rêve d’aller voir la statue de la Liberté, car je ne l’ai jamais vue en vrai », a-t-elle finalement déclaré. Kelly Ripa s’est alors empressée de proposer ses services comme guide pour les futures promenades d’Iris Mittenaere dans les rues de New York. Pas de doute, Miss France 2016 a bel et bien conquis les Etats-Unis !