Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Miss France 2016, Iris Mittenaere, a été sacrée Miss Univers le 30 janvier dernier. Depuis, la jeune femme enchaîne les interviews, sorties officielles et projets avec le comité. Et la belle pourrait prochainement devenir la Marianne nationale. C’est en tout cas ce que souhaite René Mercier, l’ancien maire de Pecquencourt – et ancien camarade du grand-père d’Iris - qui a lancé une pétition : "Une mignonne jeune femme du nord de la France qui ne se contente pas d’être belle, souriante, modeste mais qui valorise l’école pour tous. Je la vois être notre future ‘Marianne nationale’", a-t-il écrit sur la page. Lancée il y a quatre semaines, la pétition compte aujourd’hui (mardi 28 février à 14H30) pas moins de 1 446 signataires.



Afin de faire grimper le nombre de signatures, l’homme politique âgé de 80 ans espère recevoir le soutien d’un acteur français et non des moindres… Dany Boon : "Je ne sais pas combien de signatures on peut récolter, mais cette pétition n’aura de poids que si Dany Boon la signe", a-t-il expliqué dans un entretien à La Voix du Nord. Et ça tombe bien, les deux personnalités sont très complices !

Installée à New York, la belle Iris Mittenaere n’a pas encore commenté l’annonce de cette pétition. Suivie par plus d’un million d’abonnés sur les réseaux sociaux, la jeune femme est très soutenue par ses fans. Nul doute que René Mercier trouve donc le soutien qu’il espère. Iris Mittenaere deviendra-t-elle le visage de la Marianne, à l’image de Laetitia Casta qui, en 2000, avait représenté le modèle du buste de la "Marianne de l’an 2000".

