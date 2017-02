Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Iris Mittenaere porte désormais fièrement la couronne de Miss Univers. Elle va pouvoir utiliser ses pouvoirs magiques pour s’engager auprès d’associations caritatives qui lui tiennent particulièrement à cœur. Première étape de son année de règne : la fondation Smile Train. Iris Mittenaere a, en effet, posté sur son compte Instagram une photo prise lors de sa visite dans les bureaux de New-York de l’association. En légende de cette photo, on pouvait lire : "Faites sourire un enfant qui en a besoin. Comme vous le savez, je suis en 5ème année de chirurgie dentaire. Je suis tellement heureuse de faire partie de cette incroyable aventure".

L’association Smile Train est un organisme de bienfaisance international qui lutte pour aider les enfants atteints de fente labiale ou palatine. Tout l’argent récolté par l’association permettra aux chercheurs et aux médecins de trouver une solution et une approche durable à un fléau qui touche de nombreux enfants des pays pauvres. L’année dernière, l’association avait eu la chance d’avoir comme ambassadrices : l’actrice Lucy Hale, Kylie Jenner et bien évidemment la précédente Miss Univers Pia Wurtzbach. Iris Mittenaere devrait sans aucun doute s’investir dans de nombreuses autres associations caritatives.





Give smiles to a child in need 😀 as you know I m in my 5th year of dental surgery that why I m so excited to be a part of this amazing adventure @smiletrain Faites sourire un enfant qui en a besoin 😀 Etant étudiante en 5 eme année de chirurgie dentaire je suis tellement heureuse de faire partie de cette incroyable aventure. @smiletrain Une publication partagée par Iris Mittenaere |Miss Universe (@irismittenaeremf) le 23 Févr. 2017 à 14h26 PST