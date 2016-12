Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

"Je ne m'attendais pas à autant de choses !" Quand elle évoque l'année de rêve qu'elle vient de passer, Iris Mittenaere ne sait par où commencer tant son règne lui a apporté à tous les niveaux. La Nordiste de Steenvorde a remis sa couronne à Alicia Aylies, une Guyanaise de 18 ans, il y a maintenant deux semaines. Désormais libre, la jeune femme peut enfin voler de ses propres ailes. C'est la raison pour laquelle elle a pris la direction Dubaï pour un break bien mérité. C'est à Jumeirah que la copine de Camille Cerf a posé ses valises. L'étudiante en cinquième année de faculté de chirurgie dentaire compte bien se ressourcer car dans quelques jours, un autre défi de taille l'attend...

Iris Mittenaere participe au concours Miss Univers !

Iris Mittenaere l'a annoncé elle-même sur son blog : elle participe à l'élection de Miss Univers. Non pas en tant que membre du jury mais bien en tant que candidate. C'est aux Philippines que la jeune femme montera une dernière fois sur un podium. "C’est un rêve que je vais réaliser aux Philippines en concourant pour cette couronne tant convoitée par les pays du monde entier et même au-delà si on en croit le titre !", écrit-elle sur le site monsieurmada.me. Si la jeune femme souhaite également reprendre ses études en chirurgie dentaire, elle ne compte pas s'éloigner des paillettes pour autant. "Cette année, je compte bien répartir mon temps entre toutes mes passions et pour cela j’ai intégré l’agence Talent Lab".

L'agence travaille avec d'anciennes Miss telles que Camille Cerf, Flora Coquerel ou Marine Lorphelin. L'ancienne Miss explique "je me rapproche de cette agence de celebrity marketing qui va me permettre de continuer à participer à des événements publics ou à faire du mannequinat !". L'après Miss France s'annonce donc déjà bien chargé pour Iris !





Dubai !! Les pieds dans l'eau la tête dans les buildings 😁☀️ #holiday #dubai #missfrance #jumeirah #buildings #dbx #uae Une photo publiée par Iris Mittenaere Officiel (@irismittenaeremf) le 28 Déc. 2016 à 6h47 PST

L'année de rêve d'Iris Mittenaere, Miss France 2016