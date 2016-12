Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

"J'espère devenir bien vite ta bonne étoile", écrit Iris Mittenaere sur Instagram. L'ancienne Miss France 2016 a remis sa couronne et son écharpe à Alicia Aylies lors de la grande soirée Miss France samedi 17 décembre sur TF1. Une élection placée sous le signe de l'émotion au cours de laquelle Miss Guyane est devenue l'ambassadrice de tous les Français le temps d'une année. Un sacre suivi par plus de 7 millions de téléspectateurs. Pour encourager Alicia dans sa nouvelle vie de princesse, Iris Mittenaere a tenu à lui adresser un message sur Instagram : "Il y a un an je me réveillais à Paris, avec la tête dans les étoiles ... je veillerai sur notre petite nouvelle j'espère devenir bien vite ta bonne étoile️ #missfrance #family #etoile #star #love". Un tendre mot liké plus de 33 000 fois sur le réseau social.

Iris Mittenaere et Alicia Aylies, grandes copines

Même si elle n'est plus Miss France, Iris Mittenaere veut être un modèle, une épaule sur laquelle Alicia Aylies peut s'appuyer en cas de doute et de craintes. Une grande soeur si vous préférez. "J'aimerais bien devenir sa copine, nous confiait-elle en exclusivité. J'ai envie de pouvoir l'accompagner comme Camille Cerf l'a fait avec moi. La famille Miss France, ce n'est pas une légende. Mes meilleures amies aujourd'hui, ce sont des anciennes Miss comme Camille et Malika Ménard." Quel avenir pour Iris Mittenaere ? Elle va bientôt pouvoir reprendre ses études à la faculté dentaire de Lille 2 où elle est étudiante en 5e année. "J'aimerais ouvrir mon cabinet, déclarait-elle à nos confrères de TV Mag il y a quelques jours. Je vais essayer de représenter mon métier et les Miss d'une autre façon. Il y a plein de choses à faire en dentaire et maintenant que je suis connue chez les dentistes, ce sera plus facile."

