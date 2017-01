Par Elodie Etienne | Ecrit pour TF1 |

Happy Birthday Iris ! Élue Miss France 2016, Iris Mittenaere possède un charme et une véritable beauté naturelle ! Très influente sur les réseaux sociaux, la jeune femme est suivie par plus de 247 000 abonnés sur Instagram. Sur son compte, elle n’hésite pas à partager avec ses fans ses photos les plus sexy, ses sorties ou encore ses voyages. MYTF1 vous propose un top 5 de ses meilleures photos Instagram !

Dans quelques jours, Iris Mittenaere représentera la France au concours de Miss Univers 2016, et la jeune femme a de quoi être confiante : elle se classe favorite pour le titre ! D’après un sondage, l'ancienne Miss France a toutes les chances de remporter la couronne ! Il faut dire que la jeune femme n’a pas lésiné sur les moyens avec d'intensives séances de sport... De quoi facilement faire de l’ombre à ses concurrentes. Alors Iris Mittenaere, future Miss Univers 2017 ? Réponse le 30 janvier prochain à Manille, aux Philippines !









Bel été à tous ! ☀️🌴❤️ #missfrance #summer #sun @croisieresdefrance @ripcurl_europe @ripcurl_women photo par le meilleur @w.stag Une photo publiée par Iris Mittenaere Officiel (@irismittenaeremf) le 2 Août 2016 à 8h59 PDT









Bientôt 1 mois que ma vie a changé grâce à vous ❤️ merci ❤️ Une photo publiée par Iris Mittenaere Officiel (@irismittenaeremf) le 16 Janv. 2016 à 12h15 PST





Je vous souhaite un merveilleux Noël !! 🎄🎁🎉❤️ Une photo publiée par Iris Mittenaere Officiel (@irismittenaeremf) le 25 Déc. 2015 à 1h02 PST

Wonder Woman ❤️ 1er show Miss France ... Que d'émotions ... 😀 #missfrance #wonderwoman #show Une photo publiée par Iris Mittenaere Officiel (@irismittenaeremf) le 23 Avril 2016 à 1h27 PDT



N’hésitez pas à soutenir Iris Mittenaere en votant sur le site officiel de l’élection et sur Twitter avec le #MissUniverse