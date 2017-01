Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Depuis la victoire de leur Miss Guyane 2016 à l’élection de Miss France 2017, les fans d’Alicia Aylies n’attendaient qu’une chose : le retour en Guyane de la jeune femme. C’est désormais chose faite. Après un début de règne sur les chapeaux de roue, entre shootings et interviews, la Miss France 2017 est arrivée lundi à Cayenne pour un séjour de quatre jours.

Attendue de pied ferme par ses fans, la nouvelle protégée de Sylvie Tellier, Directrice générale de Miss France Organisation, a eu droit à un accueil digne des plus grandes stars. De nombreux fans l’attendaient en effet à l’aéroport de Cayenne. A peine sortie de l’avion et remise de son long voyage, Miss France 2017 s’est retrouvée plongée dans un joyeux bain de foule. Un accueil triomphal dont on peut découvrir quelques images sur les comptes Twitter officiels de Miss France et de Sylvie Tellier. "Retour en Guyane Merci d'être aussi nombreux pour accueillir @aliciaayliesoff Miss Guyane et Miss France 2017 !", peut-on ainsi lire sur les réseaux sociaux.

Ravie de retrouver la terre qui a vu naître sa belle aventure de Miss, Alicia Aylies sera reçue ce mardi à la préfecture de Cayenne. Au programme également de ce séjour qui se terminera jeudi : une visite de trois communes guyanaises, un passage par le centre spatial de Kourou, des entretiens avec la presse locale ou encore une rencontre avec des jeunes escrimeurs, le sport de prédilection de notre Miss France 2017.









Arrivée d'une reine #Aeroport #Cayenne #MissFrance #Retour #Guyane @aliciaayliesoff Une photo publiée par Sylvie Tellier (@sylvietellier) le 9 Janv. 2017 à 10h48 PST

