Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Après avoir raflé l’écharpe Miss France en décembre 2015, Iris Mittenaere s’apprête à concourir pour décrocher une nouvelle couronne très convoitée. La Miss France 2016 est en effet en lice face à 85 autres candidates pour devenir la Miss Univers 2017. Un concours qui se tiendra le 30 janvier prochain aux Philippines.

Prête pour relever ce nouveau défi, la Miss France 2016 s’est envolée il y a trois jours pour Manille, la capitale des Philippines. Emmenant avec elle une ribambelle de bagages, elle a immortalisé ce départ événement sur un cliché posté sur Instagram. Et ce n’était que le début d’une série de publications plongeant dans les coulisses de Miss Univers. Depuis son arrivée en Asie, Iris Mittenaere a déjà publié plusieurs clichés la montrant notamment dans un peignoir Miss Univers ou encore accompagnée des Miss Mexique, Argentine et République Dominicaine.

Élue Miss France 2016 en décembre 2015, Iris Mittenaere est bien partie pour briller dans ce concours de Miss Univers. Son charme a séduit certains parieurs qui l’ont propulsée en tête des favorites chez les bookmakers. Un sondage dévoilé au début du mois de janvier la donnait d’ailleurs gagnante devant les Miss Canada, Venezuela, USA et Inde. Les parieurs ont-ils vu juste ? Réponse le 30 janvier prochain !

Découvrez ci-dessous les clichés d'Iris Mittenaere à Manille :





❤️👑 #roadtomissuniverse #missuniverse #manila #missfrance #missargentina #missmexico #missrepublicadominicana Une photo publiée par Iris Mittenaere Officiel (@irismittenaeremf) le 14 Janv. 2017 à 20h23 PST





2nd day in Manila ❤️🇫🇷 good night 😴 #missfrance #france #missuniverse #roadtomissuniverse #manila #love #thankyou Une photo publiée par Iris Mittenaere Officiel (@irismittenaeremf) le 15 Janv. 2017 à 5h50 PST





First photoshoot ❤️🇫🇷 #confidentlybeautiful #france #missfrance #manila #missuniverse #roadtomissuniverse #photoshoot Une photo publiée par Iris Mittenaere Officiel (@irismittenaeremf) le 14 Janv. 2017 à 13h40 PST

Revivez ci-dessous l'année de rêve d'Iris Mittenaere, Miss France 2016