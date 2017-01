Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Laury Thilleman et Juan Arbelaez filent le parfait amour. D’habitude très discret sur sa relation avec Miss France 2011, l’ancien candidat de Top Chef, s’est récemment confié sur son couple et en a profité pour faire une jolie déclaration à sa belle.

Décidément tout sourit à Laury Thilleman. Côté professionnel, l’ancienne Miss France 2011 multiplie les projets et côté personnel, la jolie brune de 25 ans a trouvé l’amour auprès de Juan Arbelaez, un chef passé par le concours Top Chef en 2012.

Interviewé par nos confrères de Non Stop People à l’occasion de la Food Week, celui qui a repris en 2016 les rênes du restaurant Nubé de l’hôtel Marignan, s’est quelque peu confié sur sa relation avec sa douce. « Mon cœur est bien rempli depuis un an, avec une femme incroyable, qui est magique, qui partage un peu la même énergie, » a-t-il ainsi déclaré.

Le chef est également revenu sur leur première rencontre. « On a fait une émission ensemble qui s’appelle Demain je m’y mets sur Eurosport. On l’a fait pendant un certain temps… Et on s’est rendu compte au bout d’un moment qu’on avait un peu la même énergie, un peu la même passion, la même envie de se surpasser. On a donc commencé à se surpasser ensemble et à dépasser cette énergie ensemble. »





Une photo publiée par juan arbelaez (@juanarbelaez_chef) le 3 Juil. 2016 à 8h18 PDT

Depuis cette première rencontre, les deux amoureux qui ont officialisé leur relation en mai dernier ne se quittent plus. Ils envisagent même de travailler à nouveau ensemble. « On a plein de projets. A partir du moment où on est ensemble, si on n’a pas de projets, ça ne sert à rien d’être en couple. On a plein de projets, des projets sportifs, mais aussi côté alimentaire. Ça fait un an qu’on est ensemble (…) Donc il y a plein de choses qui vont se faire dans les années à venir, » a-t-il alors conclu.





Une photo publiée par juan arbelaez (@juanarbelaez_chef) le 24 Janv. 2017 à 8h46 PST