Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Élue Miss France 2013, Marine Lorphelin est l’une des Miss les plus appréciées des Français. Belle, naturelle et intelligente, la jeune femme pourrait même se glisser dans la peau d’une actrice. Et pourquoi pas dans 50 nuances de Grey ?

Toujours très glamour, Marine Lorphelin a assisté à la soirée événement pour l’avant-première du film 50 Nuances plus sombres, organisée au Grand Rex. L’occasion pour Miss France 2013 de poser devant l’affiche du film réalisé par James Foley. Vêtue d’une robe noire signée Claudie Pierlot, d’une paire de chaussures San Marina et d’un masque, la belle était à la fois classe et sexy. Une combinaison parfaite pour profiter au mieux de cette soirée. Et pour l’événement dédié uniquement aux femmes, les invitées avaient la possibilité d’échanger à travers des animations autour du thème de la sensualité et de découvrir des objets inattendus… Une façon pour Marine Lorphelin d’approfondir "son côté sombre", comme a-t-elle indiqué sur son compte Instagram dans un message accompagné d’une photo de sa tenue vestimentaire.

Peu de temps après la publication de ce cliché, les internautes n’ont pas tardé à commenter : "Ce n’est plus la petite étudiante sage là, que se passe-t-il ?", a écrit un abonné, visiblement surpris par la nouvelle facette de Marine Lorphelin. "Tu es magnifique comme toujours", ajoutait une autre fan.

Mais malheureusement pour les internautes, Marine Lorphelin n’est plus un cœur à prendre. Bien que l’étudiante en médecine reste discrète quant à sa vie privée, la belle partage de temps en temps des clichés de son amoureux. Et Marine Lorphelin compte bien profiter de la Saint-Valentin qui approche à grands pas : "Tout ce que je veux c’est sentir le goût de tes lèvres", a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux. Un message qui devrait séduire son compagnon…





After party #50shadesdarker #lapetiterobenoire. Mon côté sombre... #J-6 #Sweetdreams Une photo publiée par Marine Lorphelin (@marinelorphelin_off) le 8 Févr. 2017 à 15h29 PST

Quand Marine Lorphelin nous invitait à sa table...