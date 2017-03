Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Marine Lorphelin a été élue Miss France en 2013. Folle amoureuse de son petit-copain, Christophe, avec qui elle partage tout depuis presque trois ans, la jolie jeune femme de 23 ans envisage l'avenir sereinement, un bébé en plus. L'ancienne reine de beauté n'exclut pas cette hypothèse comme elle l'a confié dans les colonnes de Paris Match : "Je souhaite être une maman jeune. Pourquoi pas pendant mon internat, l'année prochaine ? C'est une telle richesse d'élever des enfants dans cette nature magnifique !", a-t-elle avoué. Pourtant, rien n'était gagné d'avance avec son compagnon. Tout le monde me disait : "Ce ne sera qu’un amour de vacances. Cela me rendait folle". Et pourtant.

Malgré les milliers de kilomètres qui les séparent - son chéri vit en Polynésie -, cela n'est en rien un frein à leur amour. "Le manque aiguise le sentiment amoureux. Quand on se retrouve, c’est toujours comme au premier jour. À vivre ensemble 24 heures sur 24, certains couples finissent par ne plus se voir. Comme notre temps est compté, nous avons besoin d’une routine. Nous allons au cinéma, faisons des balades, allons dans de petits restos. Le soir, il joue de la guitare dans un orches­tre… Alors je l’ac­com­pagne et je chante", déclare-t-elle. Quand les deux tourtereaux sont éloignés pour plusieurs jours, elle lui déclare sa flamme via les réseaux sociaux. En attestent les nombreux clichés postés par la jeune femme sur Instagram. Un bébé, en 2018, pourquoi pas ?