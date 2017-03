Par S.B. | Ecrit pour TF1 |

Quand elle n’est pas au bloc opératoire ou sur les bancs de la fac, Marine Lorphelin joue à merveille son rôle d’ambassadrice et de mannequin. L’ancienne Miss France est à l’honneur dans <em>Paris Match</em>. Pour l’occasion, la jeune femme joue les docteurs. Un docteur très sexy. La jeune femme a mis en ligne sur Twitter l’un des clichés du shooting réalisé dans une salle désaffectée de l’hôpital Marie-Lannelongue pour le magazine.



Mis en plis, rouge à lèvres rouge, regard de braise, blouse de médecin. Elle tient une seringue surdimensionnée d’une main et le bras tatoué d’un homme dans l’autre. En commentaire, après avoir remercié Paris Match, la jeune femme écrit un message plein de philosophie dans lequel elle démonte les clichés sur les miss et sur le monde médical. "Il est facile de devenir un cliché, plus compliqué de s'en démarquer. Devenez vous-même. #doubleJe #cliché", et d’ajouter en anglais "attention, je vais devenir un docteur ! J’espère".



Marine Lorphelin n’a jamais abandonné l’idée de devenir médecin. Dans l’interview accordée au magazine, la jeune femme explique : "Dès janvier 2014, je suis retournée à la faculté de médecine de Lyon. Je craignais que les amies rencontrées en première année m'aient oubliée ou qu'on se moque de la Miss que j'étais devenue… Ma crainte de ne plus savoir apprendre s'est confirmée. Ça a été très difficile". Son rêve pour le futur ? "Devenir un autre Michel Cymes".