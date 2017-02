Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Les Miss forment une grande famille, il était donc inconcevable qu’Alicia Aylies, élue Miss France 2017 le 17 décembre dernier, ne fasse pas le déplacement à Manille, aux Philippines, pour soutenir Iris Mittenaere dans sa quête du prestigieux titre de Miss Univers. Un titre remporté par la Nordiste qui va donc passer sa deuxième année consécutive dans la peau d’une reine de beauté, mondiale cette fois-ci !

Sylvie Tellier, la directrice de l’Organisation Miss France, était bien entendu du voyage pour superviser celle dont elle était persuadée qu’elle avait ses chances au concours. C’est d’ailleurs elle qui a immortalisé le dernier moment passé ensemble dans la chambre d’hôtel d’Iris Mittenaere. Miss Univers était également accompagnée de sa maman et le cliché a eu un beau succès sur Instagram.

« Derniers moments de complicité dans la suite de Miss Univers avant notre retour à Paris, écrit-elle en légende de la photo. Merci Queen Iris pour ces moments précieux. Tu vas nous manquer mais nous venons te voir très vite à New York. » Si Sylvie Tellier et Alicia Aylies sont en effet rentrées dans la capitale, Iris Mittenaere a pour sa part pris le chemin des Etats-Unis, et plus précisément de New York où elle passera un an dans un appartement loué par la société Miss Univers sur la magnifique 5e Avenue.





Derniers moments de complicité dans la suite de @missuniverse avant notre retour à Paris. Merci Queen @irismittenaeremf pour ces moments précieux. Tu vas nous manquer ❤❤❤ mais nous venons te voir très vite à NYC #newyork Une photo publiée par Sylvie Tellier (@sylvietellier) le 31 Janv. 2017 à 14h28 PST





