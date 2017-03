Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Qui n’a jamais rêvé de son mariage, imaginé la jolie robe blanche, le bouquet de fleurs et la fête qui viendra couronner le plus beau jour de sa vie ? Comme de nombreuses personnes, Laury Thilleman a déjà une idée précise de ce qu’elle veut, si un jour elle saute le grand pas. Elle s’est d’ailleurs confiée sur le sujet à Yahoo.

Totalement "épanouie", la Miss France 2011 confie, avec le sourire, "être une amoureuse de la vie" et une "amoureuse tout court." Sur un petit nuage grâce à son compagnon, la jeune femme avoue d’ailleurs "penser au mariage" car elle a trouvé "la bonne personne." Elle a d’ailleurs déjà une petite idée de ce que à quoi pourrait ressembler la cérémonie. "Je vois bien ça entre la Bretagne et Carthagène. Je pense que j’en ferais deux", explique-t-elle. Si certaines femmes misent sur des robes façon meringue, Laury Thilleman se voit plutôt dans un vêtement "assez léger et fluide", quelque chose d’"hyper nature au bras de son père".

Et ce n’est pas le seul changement de vie auquel elle réfléchit. "On pense aussi à fonder une famille, à procurer une bonne éducation à nos enfants. Maintenant que je sais que j’en ai eu une bonne, je veux prodiguer ça à mes enfants", affirme-t-elle ainsi dans cet entretien à cœur ouvert. Très fière de sa famille, Laury Thilleman a d’ailleurs publié, sur Instagram, deux jolis clichés la montrant entourée de son petit frère et de sa petite sœur.





-My name is BOND -Hugo Bond 🕴 Une publication partagée par Laury Thilleman (@laurythilleman) le 25 Déc. 2016 à 6h41 PST