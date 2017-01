Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

En ce mois de janvier, nombreuses sont les stars à fêter leursanniversaires. Parmi elles, trois Miss France qui ont représenté notre beau pays : Delphine Wespiser, Iris Mittenaere et Corinne Coman. Elles ont toutes les trois brillé sous le feu des projecteurs le temps d'une année. Grâce à leur charme, leur prestance et leur aisance sur scène, elles ont été élues Miss France. Mais leurs points communs ne s'arrêtent pas là. En effet, ces jeunes femmes sont toutes nées au mois de janvier.

Corinne Coman, Miss France 2003 née un 1er janvier

Élue Miss Guadeloupe 2002 puis Miss France en 2003, la jeune femme est née le 1er janvier 1983. Deux ans après son sacre, la reine de beauté devient membre du jury de l'élection de Miss France 2006, en direct de Cannes et retransmise sur TF1. Depuis l'année dernière, elle est marraine de l'association Les Bonnes Fées, aux côtés de nombreuses Miss dont Sylvie Tellier. L'organisation intervient auprès de jeunes enfants pour leur donner le sourire.

Delphine Wespiser, Miss France 2012 née un 3 janvier

Bon anniversaire ! En ce mardi 3 janvier, Delphine Wespiser souffle sa 25è bougie. Élue successivement Miss Haut-Rhin 2011, Miss Alsace 2011 puis Miss France 2012, la jeune femme est née le 3 janvier 1992. Après son sacre, elle devient l'un des personnage forts du jeu Fort Boyard présenté par Olivier Minne à partir de l'été 2013. Elle y incarne le personnage de la juge Blanche et à partir de 2015, elle incarne également Rouge, la sœur jumelle de ce personnage. Passionnée de cinéma, elle fait une apparition dans la série Capitaine Marleau dans le rôle de la réceptionniste d'un hôtel. Artiste jusqu'aux bouts des ongles, elle sort le titre Plus proche qu'avant, qu'elle chante en français et en alsacien.

Iris Mittenaere, Miss France 2016 née un 25 janvier

Née le 25 janvier 1993 à Lille, Iris Mittenaere a été élue Miss Nord-Pas-de-Calais 2015 puis Miss France en 2016. Après avoir légué sa couronne à Alicia Aylies, le 17 décembre dernier, l'étudiante en chirurgie dentaire compte bien reprendre les chemins de l'école, mais ce n'est pas sa seule ambition. La jeune femme l'a annoncé elle-même : elle participe à l'élection de Miss Univers. Non pas en tant que membre du jury mais bien en tant que candidate. C'est aux Philippines que la jeune femme montera une dernière fois sur un podium."C’est un rêve que je vais réaliser aux Philippines en concourant pour cette couronne tant convoitée par les pays du monde entier et même au-delà si on en croit le titre !", écrit-elle sur son blog. On lui souhaite bonne chance !

