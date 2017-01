Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

La pression monte pour Iris Mittenaere. Dans quelques jours, la Miss France 2016 affrontera, aux Philippines, les plus belles femmes de la planète afin de rafler le titre de Miss Univers 2016. Présente depuis mi-janvier à Manille, la représentante tricolore compte sur le soutien de ses fans pour espérer briller lors de cette élection si glamour.

Pour la deuxième année consécutive, les inconditionnels du concours Miss Univers peuvent en effet "voter pour leur Miss préférée à chaque étape de la compétition" précise le site internet officiel de l’élection. "Les votes du public du monde entier, ajoutés à celui des juges, aideront à déterminer qui est la gagnante du concours Miss Univers", ajoutent les organisateurs.

Donnée favorite du concours il y a quelques semaines, Iris Mittenaere est bien décidée à ne pas décevoir les parieurs et à atteindre la plus haute marche du podium. Soutenue par les anciennes Miss France, elle a lancé un appel aux votes très sexy sur les réseaux sociaux. Sur un cliché posté dimanche sur Instagram, la Miss France 2016 apparaît ainsi dans un ensemble de lingerie noir qui met son joli physique en valeur. En légende, Iris Mittenaere a écrit : "Cette année c'est à vous de voter ! Jusqu'à 10x par jour à partir de lundi (...)".