Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Plus que trois jours avant de savoir si Iris Mittenaere réalisera son rêve en devenant Miss Univers 2017. Après plusieurs jours de préparatifs, la compétition est désormais bel et bien lancée. Ce jeudi 26 janvier, les 86 prétendantes au titre ont ainsi toutes participé aux épreuves préliminaires. Elles ont ainsi pu défiler en bikini, en robe de soirée et en costume « traditionnel ». Mais le résultat du concours ne sera divulgué que le 30 janvier prochain lors de la cérémonie finale.

En attendant le grand show, Miss France 2017 et les anciennes tenantes du titre ont tenu à apporter leur soutien à leur camarade. Ainsi Alicia Aylies, Miss France 2017 a publié une photo d’Iris Mittenaere en rappelant comment voter pour elle. « Je te souhaite de nous ramener la couronne, » a-t-elle également écrit en guise de légende.





Flora Coquerel a, elle, posté une photo d’elle avec Miss France 2016 avec pour légende : « Fais briller l’univers ma jolie fleur ». Marie Lorphelin a fait de même. La jeune étudiante en faculté de médecine a aussi publié une photo où elle pose avec Iris, avec en guise de commentaire : « Ma beauté, je crois en toi pour nous ramener la couronne. Tu as tout pour toi, la beauté, l’humour, l’intelligence et la classe. Allez la France ! »





Sylvie Tellier a, quant à elle, félicité Iris Mittenaere pour son parcours et espère qu’elle ira très loin dans la course au titre. « Bravo ma belle pour ton énergie et ton sourire. Tu as été sublime lors de cette présélection et je suis certaine que tu feras partie des finalistes lundi. Hâte de te retrouver à Manille. Allez la France, Allez ! Nous sommes fiers de toi, » a-t-elle écrit sur son compte Instagram.





Camille Cerf avait, elle, posté une photo où elle pose aux côtés de Flora Coquerel, Marine Lorphelin et Iris. « C'est l'heure pour toi de partir pour une nouvelle aventure. Belle, intelligente, drôle et sensible, parfaite selon moi. Alors reviens vite et reviens en Miss Univers ! On est fière de toi, » a-t-elle écrit.

Si comme les Miss, vous voulez soutenir Iris Mittenaere, n’oubliez pas de voter pour elle.