Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

"Je rêverais de rencontrer Dany Boon, véritable emblème pour le Nord-Pas-de-Calais. Il valorise notre région avec humour" nous confiait, en exclusivité, Iris Mittenaere, Miss Nord-Pas-de-Calais 2015 à quelques semaines de l’élection de Miss France 2016. Et d’ajouter, le soir même de son sacre. "J’ai toujours autant envie de rencontrer Dany Boon ! On a réussi à mettre en valeur notre belle région chacun à sa manière donc ça serait un grand plaisir de le rencontrer, bien sûr…"



Iris Mittenaere en a parcouru du chemin depuis ces toutes premières interviews… La jeune femme a, non seulement eu le plaisir de rencontrer son idole, mais elle a également eu le mérite de le rendre fier, à son tour, à de nombreuses reprises. "Vingt de Diousse !! Top ! Bravo à la nouvelle Miss France 2016 ! Après la sublime Camille (Cerf)... la sublime Iris ! Trop heureux de ce beau doublé de Ch'Nord", avait clamé Dany Boon quelques heures seulement après son sacre de Miss France.

Il semblerait d’ailleurs qu’une belle complicité soit née entre l’humoriste et Iris Mittenaere depuis. Dany Boon a été l’une des premières personnalités à féliciter la jeune femme, fraichement élue Miss Univers, sur sa page Facebook. "Bravo Iris pour la couronne de Miss Univers! Une 1ère depuis 1953. On s'était rencontré sur mon tournage... Une vraie Ch'tite gentille! Oh de Diousse! Une Ch'tie lilloise Miss Univers mes Biloutes! Ben quoi? Ben oui,c'est le Nooooord!!! Vive les ch’tis". Pas de doute, ce n’est pas seulement le Nord qu’Iris Mittenaere rend fier aujourd’hui, c’est la France entière…