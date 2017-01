Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Iris Mittenaere a plus que jamais besoin de soutien. Miss France 2016 qui a fêté son 24e anniversaire ce mercredi 25 janvier s’apprête à concourir pour tenter de décrocher le titre suprême de Miss Univers. Mais avant la finale et le grand show qui se tiendra à Manille aux Philippines, les fans de la jeune femme peuvent d’ores et déjà voter pour soutenir leur Miss préférée.

Entre différents essayages et les derniers préparatifs en vue du grand show qui se déroulera le 30 janvier prochain, Iris Mittenaere a pris le temps de poster une vidéo sur son compte pour appeler les Français à se mobiliser pour elle. "Je vous fait ce petit message depuis Manille où je représente la France pour le concours de Miss Univers. J’ai vraiment besoin de vous cette année pour faire de moi la prochaine Miss Univers," a-t-elle déclaré avant de donner la marche à suivre pour la soutenir, "il faut absolument voter sur l'application Miss Univers, sur l’application Vodi, sur le site de Miss Univers et sur Twitter avec #missuniverse et #france."





J'ai besoin de vous ❤️🇫🇷 Téléchargez l'application Miss universe et l'application vodi ! Et sur twitter !!! #missuniversefrance #missuniverse #France #missfrance #roadtomissuniverse #vote Une vidéo publiée par Iris Mittenaere Officiel (@irismittenaeremf) le 25 Janv. 2017 à 1h49 PST

"C’est vraiment important pour moi, je vous en en prie… Comme cadeau d’anniversaire, allez voter ! Vous pouvez le faire 10 fois par jour. Alors s’il vous plaît, je compte sur vous, j’ai besoin de vous ! Je vous aime, merci," a-t-elle alors demandé. Même si Iris Mittenaere est souvent citée parmi les favorites du concours, elle a besoin de vos votes. Les douze prétendantes au titre qui auront réuni le plus de voix accéderont directement à la finale du concours.