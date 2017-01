Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Les félicitations continuent d’affluer ! Tout juste élue Miss Univers 2017, Iris Mittenaere n’en finit plus de susciter l’admiration de nombreuses personnalités. Après Sylvie Tellier, directrice de l’Organisation Miss France, et d’anciennes Miss tricolores comme Marine Lorphelin, Flora Coquerel et Camille Cerf, le monde de la télévision s’est également manifesté sur les réseaux sociaux. Il faut dire que l’événement est historique : Iris Mittenaere est la première française élue Miss Univers depuis Christiane Martel, sacrée en 1953.

64 ans d’attente, ça se fête donc ! Nikos Aliagas, présentateur de The Voice, a été l’un des premiers à réagir en publiant sur son compte Instagram une photo de Miss France 2016 prise par ses soins lors des NRJ Music Awards en novembre dernier. L’animateur, passionné de photographie, a accompagné son cliché d’un titre résumant parfaitement la situation : « Une Française au sommet ».

Jean-Pierre Foucault, présentateur de l’élection Miss France depuis 1995, a lui aussi tenu à féliciter Iris Mittenaere pour son nouveau sacre. « Bravo Iris ! Miss Univers ! Tu mérites amplement ton titre ! » a-t-il écrit sur Twitter avant d’ajouter : « Un rayon de soleil dans une actu bien triste ! »





Une Française au sommet @irismittenaeremf est #missuniverse2017 #MissUnivers ici dans mon objectif dans les coulisses des #nma2017 bravo #instanikos Une photo publiée par nikos aliagas (@nikosaliagas) le 29 Janv. 2017 à 22h42 PST









Autre animateur phare de TF1, Christophe Beaugrand s’est complètement lâché en apprenant la nouvelle. « OMG !!!! Se réveiller et voir qu’Iris Mittenaere est devenue Miss Univers, je te félicite, BRAVOOOO ». Il en a profité pour rappeler dans un second tweet qu’il était avec Miss France 2016 il y a quelques semaines au moment où la belle choisissait la tenue qu’elle porterait le soir de la grande cérémonie.









Même engouement du côté de Valérie Damidot. La candidate de la saison 7 de Danse avec les stars, qui participait à l’émission aux côtés de Christian Millette, ne semblait pas en revenir non plus. « Bravo ma poulette !! Miss Univers quoi !!! Waouh ! » a-t-elle écrit en postant le cliché de chacun des sacres de la Miss.









Autre candidat de Danse avec les stars l’année dernière, Olivier Minne n’a pas caché sa joie de voir la Française remporter la couronne tant convoitée. « Bravo et félicitations à Iris Mittenaere pour cette élection !!! Miss Univers !!!! C’est géant. Tu le mérites tant !!! »









Révélé dans la première saison de The Voice sur TF1, Alban Bartoli, qui vient de sortir un clip pour sa chanson Deux Mamans, a milité toute la nuit pour Iris Mittenaere avant de laisser exploser sa joie : « Bravo Iris Mittenaere !!! Trop fier de toi »









Enfin, le comédien Franck Dubosc a choisi pour sa part de faire un saut dans le temps en publiant un selfie sur lequel il est accompagné de celle qui n’était encore « que » Miss France 2016, avec cette légende toute simple : « Donc, avec Miss Univers ».