Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

L’heure est à la détente pour Alicia Aylies. Couronnée le 17 décembre dernier, la Miss France 2017 a pu souffler un peu lors d’un séjour en Andorre. Une escapade que la jeune femme née en 1998 n’a pas fait seule. Si Sylvie Tellier n’était pas de la partie, Alicia Aylies a pu compter sur la compagnie de trois anciennes Miss France : Flora Coquerel (Miss France 2014), Delphine Wespiser (Miss France 2012) et Malika Ménard (Miss France 2010).

C’est sur les réseaux sociaux que les inconditionnels des Miss France ont pu découvrir quelques clichés de cette escapade entre filles. Les quatre Miss, qui ont pu profiter des joies de la glisse, ont notamment posé, skis aux pieds, sur les pistes. Une photo dans laquelle s’est glissé l’animateur Christophe Beaugrand. Celui qui officie également comme chroniqueur de 50’Inside a en effet accompagné la Miss Guyane 2016 dans sa toute première découverte de la montagne et des sports d’hiver.

Après un voyage en hélicoptère pour rejoindre Andorre, Alicia Aylies a pu chausser des skis et dévaler les pistes enneigées en compagnie de ses amies Miss France. Et ce n’est tout pas tout. Entre deux raclettes et autres repas d’hiver, la protégée de Sylvie Tellier s’est offerte, sous le soleil, une balade en chiens de traîneaux avec Christophe Beaugrand. Découvrez ci-dessous quelques clichés de ce séjour en Andorre.





Belle journée sous le soleil ! Une publication partagée par Delphine Wespiser (@wespiserd) le 21 Févr. 2017 à 10h25 PST





Mais Qui est Qui ? Une publication partagée par Delphine Wespiser (@wespiserd) le 20 Févr. 2017 à 11h46 PST





Activité chiens de traîneaux pour notre belle @aliciaayliesoff en compagnie de @tof_beaugrand à Andorre ❄️ #missfrance2017 Une publication partagée par Miss France 🇫🇷 (@miss_franceoff) le 22 Févr. 2017 à 3h57 PST





Dernier jour du voyage d'intégration ! Des souvenirs plein la tête en @andorraworld ❄️⛷ #smile #ski #pistes #beauty #MissFrance #integration #voyage #Andorre Une publication partagée par Miss France Officiel (@missfranceoff) le 24 Févr. 2017 à 2h30 PST









Revivez ci-dessous le sacre d'Alicia Aylies, Miss France 2017 :