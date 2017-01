Par Elodie Etienne | Ecrit pour TF1 |

Elle a 23 ans, elle est belle, possède de magnifiques yeux verts et de longs cheveux châtains. C’est également la Miss France la plus titrée depuis la création de l’élection ! Vous avez deviné qui appartient ce beau visage innocent ?

Si l' on vous dit que la jolie petite bouille en photo est devenue successivement Miss Saône-et- Loire 2012, Miss Bourgogne 2012, Miss France 2013 mais également 1 ère dauphine de Miss Monde et Miss World Europe 2013 ! On vous rajoute un petit indice… C’est la 83 ème Miss France et elle est actuellement en cinquième année de médecine. Vous avez trouvé? Il s’agit de la délicieuse Marine Lorphelin !



La jeune femme, certainement d' humeur nostalgique, a publié une photo de son enfance sur son compte Instagram. Déjà très mimi à cette époque, l’ancienne Miss France a tenu à partager ce souvenir avec ses abonnés ! Et les commentaires ne se sont pas fait attendre : « Toujours aussi belle ! » « Tu es toujours aussi mignonne Marine », ou encore « Ooohhhhhh trop chou!!! » Il faut reconnaître qu’elle est à croquer la petite Marine dans sa doudoune rouge allant affronter le dur froid d’hiver !

Suivie par plus de 333 000 abonnés, Marine Lorphelin est très présente sur les réseaux sociaux. Il faut reconnaître qu’Internet c’est son domaine ! La preuve la jeune femme a récemment créé son propre blog santé et bien-être « L’effervescence de Marine ». Un site sur lequel elle partage ses conseils (beauté, santé…) mais dans lequel elle raconte également son expérience en tant qu’étudiante en médecine (anecdotes de patients, conseil pour réviser…).







