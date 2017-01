Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Alicia Aylies est de retour aux affaires ! Après quelques jours de repos bien mérités pour profiter des fêtes avec sa famille à Paris, Miss France 2017 a repris sa tournée des médias pour continuer d’évoquer son élection, sa nouvelle vie et ses futures obligations.

Invitée par Stéphane Bern sur RTL, la Guyanaise a répondu à de nombreuses questions sur son couronnement et ce moment magique durant lequel elle avoue avoir été « submergée par l’émotion ». Son sacre a d’ailleurs été un grand moment du côté de la Guyane, où les gens sont même descendus dans la rue pour fêter ça, ce qui n’était plus arrivé « depuis un moment », d’après Alicia. Rappelons qu’il s’agissait d’une grande première pour la région car c’était la première fois qu’une Miss Guyane était sacrée Miss France !



Elle se rendra d’ailleurs sur ses terres lundi 9 janvier pour aller à la rencontre de ses fans. Ensuite, direction les Philippines pour aller soutenir Iris Mittenaere, Miss France 2016, qui se présentera à l’élection de Miss Univers. Un bon moyen de voir ce qui l'attend l'année prochaine quand ce sera à son tour de concourir.



"Au lycée, j'étais un garçon manqué"

Grande fan de Michelle Obama, qui a su « rester simple », et d’Alicia Keys, Miss France 2017 a également confié « chanter un peu sous la douche » et verrait bien Run The World (Girls) de Beyoncé comme chanson officielle d’une campagne présidentielle en cette année d’élection.



Mais on a surtout appris qu’Alicia Aylies était « un garçon manqué » au lycée ! « Elle portait beaucoup de tongs », a renchéri Sylvie Tellier qui a précisé que la Miss « connaissait à peine sa pointure ». Habillée de la tête aux pieds pour l’année de son règne, nul doute qu’Alicia Aylies n’aura désormais plus aucun problème de cet ordre-là. Fini les tongs, place aux chaussures à talons !