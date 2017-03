Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Actrice accomplie, femme amoureuse et véritable maman-poule, Sonia Rolland a tout pour être heureuse. Mais ce qui lui donne sans doute le plus de joie, ce sont les moments en famille. Et si l’actrice, réalisatrice et mannequin de 36 ans a des projets plein la tête, elle ne manque jamais une occasion de partager des instants privilégiés avec ses filles.

Ainsi le 13 janvier, elle avait publié une photo en noir et blanc sur laquelle on pouvait apercevoir sa fille aînée Tess née en 2007 de sa relation avec Christophe Rocancourt. On voyait ainsi la petite fille tendrement lovée dans les bras de sa mère.





10 ans déjà mais toujours mon bébé. Ma Tess d'amour 💕 #Birthday #Anniversaire #10 Une publication partagée par Sonia Rolland (@soniarolland) le 13 Janv. 2017 à 8h42 PST





Cette fois, c’est au tour de la plus jeune de ses filles, Kahina, d’être mise en avant. Celle-ci est le fruit de sa relation avec son compagnon actuel, l’acteur-réalisateur Jalil Lespert. Sonia Rolland a ainsi publié ce mardi 14 mars, sur son compte Instagram, le premier selfie de son adorable petite fille. Dans ce tout premier cliché signé Kahina, on découvre un tendre moment mère-fille.

Sur cette photo, on reconnaît très clairement le sourire de Sonia Rolland tandis que la fille dépose un doux baiser sur la joue de sa maman. Pas peu fière, la comédienne écrit ainsi en guise de légende : "Premier #selfie de ma Kahina 💕 #VisMaVieDeMaman #FamilyFirst #Mother #BabyGirl #Love#Unconditional"





Premier #selfie de ma Kahina 💕 #VisMaVieDeMaman #FamilyFirst #Mother #BabyGirl #Love #Unconditional Une publication partagée par Sonia Rolland (@soniarolland) le 14 Mars 2017 à 11h22 PDT

Sonia Rolland, véritable maman des temps modernes, mène de front sa vie de famille et sa carrière. On retrouvera ainsi bientôt l’actrice au cinéma. D’abord dans La Colle, une comédie française prévue pour juillet 2017 et dans Madame, le premier film en tant que réalisatrice d’Amanda Sthers, aux côtés de Toni Collette, Harvey Keitel et Rossy De Palma. Ce dernier devrait sortir le 22 novembre prochain.