Souvenez-vous. C’est en 2000, que Sonia Rolland, âgée de 18 ans à l’époque remportait le titre de Miss France. Elle devenait dans la foulée la 70ème Miss de l’histoire depuis la création du concours de beauté. Une victoire qui a changé la vie de la jeune Rwandaise à tout jamais, si bien qu’elle a décidé d’adapter son histoire au cinéma. Après avoir déjà réalisé deux documentaires pour la télévision (Rwanda, du chaos au miracle et Homo­sexualité : du rejet au refuge), la compagne du réalisateur Jalil Lespert à qui on doit le film Iris, a décidé de franchir le pas en passant à la fiction. "Le film racontera le parcours d’une Miss France métisse, qui n’y croyait pas. Bien sûr, il y aura un peu de moi. C’est l’aspect humain qui m’intéresse et tout ce qu’on ne voit pas en coulisses", explique-t-elle au Parisien.

Une actrice de renom pour le premier rôle ?

Pour le moment, le scénario est toujours en cours d’écriture. L’ancienne reine de beauté ne sait pas qui interprètera le premier rôle. Avec ce premier long-métrage, Sonia Rolland compte bien faire taire les clichés et autres remarques dont sont souvent victimes les participantes à l’élection Miss France. "J’ai le recul pour le raconter sans avoir une émotion injuste. Quand on évolue après Miss France, on n’a plus envie d’en entendre parler car on a l’impression que cela peut être un frein dans notre carrière ou que les gens ne voient que ça", commente l’actrice.

Pour elle, cette expérience est "une plus-value, quelque chose de beau. Le fait de l’avoir vécu me donne toute légitimité. J’avais envie de le racon­ter depuis longtemps mais j’ai pris le temps d’acquérir de l’expérience cinématographique pour le faire. Après, c’est une pression, il ne faut pas se rater", conclut-elle. Aucune date de sortie n’a été communiquée pour le moment. Néanmoins, le film sera produit par EuropaCorp et Dominique Farrugia.

