Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Dans quel état d’esprit vous sentez-vous quelques heures seulement après le sacre d’Iris Mittenaere ?

On a dormi seulement deux heures mais nous avons une pêche de folie. C’est historique ce qui vient de se passer ! On n’avait pas gagné depuis 1953 et aucune Miss européenne n’avait gagné depuis 1989. Iris était favorite. On le savait, on était confiants… Mais, en direct, tout peut arriver. On n’était pas à l’abri d’une chute… Notre Miss a parfaitement bien répondu aux questions. Et pourtant, on sait combien certaines questions sont d’une certaine violence au concours de Miss Univers…

Qu’est-ce qui, selon vous, a fait la différence ?

Iris avait une détermination à toute épreuve. Elle est parfaitement naturelle. En France, la chirurgie esthétique est interdite contrairement à d’autres pays. Et pourtant, elle a un corps parfait. C’est aussi une fille brillante. C’est un modèle pour toute une génération. Devenir Miss Univers, c’était son rêve le plus fou. Elle savait qu’elle pouvait le faire et nous aussi.

C’est aussi une belle victoire pour l’Organisation Miss France…

Oui, c’est une victoire collective. Cela fait 12 ans que l’on essaye de gagner. Il a fallu reconstruire l’image de Miss France au sein du concours de Miss Univers. Ca n’a pas forcément été simple. Ca fait sept ans que nos Miss sont dans le top 15. On a prouvé que la France était un pays qui comptait. Et puis, je ne vous cache pas qu’un tel concours demande beaucoup d’investissement. Ca coûte aussi très cher à l’organisation. Il faut acheter les tenues, les billets d’avion… Iris nous a fait confiance. Je la remercie.

Pas trop nostalgique à l’idée de la laisser "partir" ?

C’est vrai, je la perds… Elle va signer un contrat avec Miss Univers. Elle va s’envoler pour New York, faire le tour du monde. Je la suivrai de loin. On est déjà en train de préparer son retour médiatique en France d’ici un mois avec l’Organisation de Miss Univers. Grâce à Iris, j’ai réalisé l’objectif de ma vie professionnelle. Je voulais également remercier tous les Français qui se sont mobilisés pour Iris…

Iris Mittenaere a toujours dit que son métier de dentiste comptait pour elle… Y pense-t-elle encore ?

Elle a 24 ans. Elle a tout le temps de devenir dentiste. Elle sera la dentiste la plus populaire de France.