Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Organisé chaque année à Paris, le Salon de l’Agriculture voit défiler, à chaque édition, aussi bien des personnalités politiques que la plus jolie femme de France. Alicia Aylies, couronnée Miss France en décembre dernier, a ainsi parcouru les allées de cet événement surnommé "la plus grande ferme de France". Et c’est accompagnée de Sylvie Tellier, la Directrice de Miss France Organisation, que la jeune femme est allée à la rencontre des exposants et des animaux.

Après avoir posé sur le stand de la Guyane d’où elle est originaire, la Miss France 2017 a profité de cette visite pour passer un moment 100% douceur avec des animaux. Alicia Aylies n’est, par exemple, pas restée insensible au charme d’un agneau exposé au Salon de l’Agriculture. Conquise, elle a immortalisé cette jolie rencontre dans un cliché publié sur le compte Instagram de Sylvie Tellier. Sur cette photo, on voit la Miss France 2017 et la Directrice de Miss France Organisation câliner l’animal alors qu’elles sont assises dans la paille.

Lundi, c’est dans un tout autre environnement qu’Alicia Aylies est apparue. La jolie Miss France 2017 a assisté à l’un des défilés de la Fashion Week parisienne. Assise au premier rang du show Leonard Paris au Grand Palais, la jeune femme couronnée en décembre dernier était une nouvelle fois accompagnée de Sylvie Tellier.





L'amour est dans le pré #salondelagriculture #Calin #agneau Une publication partagée par Sylvie Tellier (@sylvietellier) le 3 Mars 2017 à 2h29 PST





Revivez ci-dessous le couronnement d'Alicia Aylies, Miss France 2017 :