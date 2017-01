Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

La Guyane est en fête depuis l’arrivée d’Alicia Aylies, la Miss France 2017. Attendue de pied ferme par sa famille et ses admirateurs, la Miss Guyane 2016 a reçu un accueil plus que chaleureux dès son arrivée lundi à l’aéroport de Cayenne. Un bain de foule qui a donné un bel aperçu de la joie régnant en Guyane depuis le sacre de la miss.

Accueillie comme il se doit à la préfecture de Cayenne le mardi, la Miss France 2017 a eu droit à une escapade qui va faire rêver les nombreux amateurs de grands espaces et de nature. Laissant derrière elle, pour quelques heures, la capitale Guyanaise, elle s’est envolée pour Saint-Laurent du Maroni, Maripasoula et Camopi, trois communes où elle a pu aller à la rencontre de la population locale. Des visites qui ont fait le plein de curieux comme on peut le voir sur les clichés et vidéos postées sur les réseaux sociaux.

Si Alicia Aylies a eu droit à de sympathiques et chaleureux bains de foule, elle a pu également découvrir les charmes, vus d'en haut, de sa terre d’enfance. La Miss France accompagnée comme toujours de Sylvie Tellier, Directrice Générale de Miss France Organisation, a embarqué à bord d’un hélicoptère pour se déplacer et voir de plus près la beauté de la Guyane où elle a grandi. De quoi découvrir des paysages tout simplement magnifiques.





Bonjour à tous. Direction le marais de kaw #Helico #Guyane #FrenchGuiana #Instatrip Une photo publiée par Sylvie Tellier (@sylvietellier) le 11 Janv. 2017 à 3h04 PST





Survol de la Guyane #Lac #Foret #Amazonie #Photooftheday #Ilovemyjob #Trip #Nature #Guyane #Missfrance Une photo publiée par Sylvie Tellier (@sylvietellier) le 10 Janv. 2017 à 6h23 PST













Revivez ci-dessous le sacre d'Alicia Aylies :