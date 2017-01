Crounch momie - Miss moon  

Jules a hâte d’ouvrir son nouveau paquet de céréales pour récupérer sa figurine de Momie « attrapeuse » et l’enrouleur qui permet de la faire tourner comme une toupie ! Mais voilà que le paquet de céréales se met à bouger tout seul… Par l’étoile d’or, c’est comme s’il y avait un monstre à l’intérieur. Et si c’était la momie ? Par prévention, Miss-Moon envoie un petit coup de baguette qui fait disparaître le paquet et dévoile… M.Pick ??