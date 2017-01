C'est le premier avril, et cette fois-ci, Jules et Lola comptent bien ne pas se faire avoir par leur papa et ses farces douteuses. Miss-Moon propose même que cette année, ils lui fassent une petite blague à lui ! Et voilà nos héros qui prennent l’apparence des animaux qui attendent dans les cages du cabinet vétérinaire, tandis que les animaux prennent leur apparence à eux et se retrouvent en liberté dans la salle d’attente.