Magipoly - Miss moon  

Maman Moon apparait dans le salon des Mc-Guffles, avec un carton qui contient les objets d’enfance de Miss-Moon. Elle charge Jules et Lola de remettre le carton à leur nounou adorée qui est sortie faire une course, et en fouillant à l’intérieur, Jules et Lola mettent la main sur le « Magipoly », un jeu de société magique. Ils ne peuvent résister à la curiosité et engagent une partie ! Lorsque Miss-Moon revient de chez Yassir, elle n’a pas le temps de les avertir du danger, qu’elle voit les enfants se faire aspirer dans le jeu.