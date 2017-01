Mammouth rodéo - Miss moon  

Lola et M.Pick sont en pleine partie de « Mammouth rodéo » un jeu vidéo où l’on doit piloter un mammouth dans un décors glaciaire. Jules débarque avec des lunettes 3D bricolées et lorsqu’il les fait essayer à Miss-Moon qui entre temps, s’est installée devant l’écran, elle panique et croyant voir un vrai mammouth lui foncer dessus, elle envoie un coup de baguette qui a pour effet de faire un swap : le mammouth sort de l’écran tandis que M.Pick, accroché à la manette, est aspiré à l’intérieur !