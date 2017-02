Le trésor du lac - Miss moon  

Yassir offre aux enfants l’arbre généalogique de leur famille ainsi que celui de la Baronne pour qu’ils aillent le lui porter. Problème, Baby-Joe fait tomber de la compote sur le dessin de Justine, la plus vieille ancêtre de La Baronne, et oups, en voulant faire disparaître la tâche, Miss-Moon fait disparaître Justine. Et voilà toute sa descendance qui s’efface, jusqu’à la maison de La Baronne qui disparait dans le jardin d’à côté, comme si elle n’avait jamais existé !