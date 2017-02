Mon histoire vraie - Tiphaine, témoin aveugle  

"Mon histoire vraie" est une fiction quotidienne de treize minutes. Chaque épisode met en scène des personnes ordinaires dont la vie a été bouleversée par un événement inattendu qui a fait irruption dans leur quotidien et qui a transformé durablement leur existence. Histoires d'amour uniques et incroyables, douloureux secrets de famille, phénomènes inexpliqués, brusques changements de vie, révélations brutales, bonheurs et drames de la vie... Toutes ces histoires, non-conformes à ce que nous attendons de l'existence, nous font rêver ou nous bouleversent...