Monday Mornings : qui est Alfred Molina, l’interprète du Dr Harding Hooten

Son visage est de ceux qui ne s’oublient pas. À 63 ans, Alfred Molina fait partie des acteurs les plus prolifiques du cinéma et de la télévision, britannique et américaine. Aujourd’hui, il incarne le vif et toujours très sarcastique Dr Harding Hooten dans la série médicale Monday Mornings, qui suit une équipe de médecins œuvrant à l’hôpital Chelsea de Portland, dans l’Oregon. En quelque 40 années de carrière, le comédien compte plus de 120 apparitions à l’écran, entre téléfilms, séries télévisées, films d’animations, et rôles au cinéma. Et c’est sans compter ses activités au théâtre.

Né en 1953 dans le quartier de Paddington à Londres, Alfred Molina est un ancien élève de deux des plus grandes institutions d’art dramatique au Royaume-Uni : la Guildhall School of Music and Drama et la Royal Shakespeare company. Et c’est en 1981 que sa carrière au cinéma décolle après sa participation au film de Steven Spielberg, Les Aventuriers de l’arche perdue, de la saga Indiana Jones. On le retrouve également dans Prick Up your ears de Stephen Frears, face à Gary Oldman en 1987.

Puis les collaborations s’enchaînent. Acteur discret dans la vie réelle, son imposante stature marque les écrans : Boogie Nights et Magnolia de Paul Thomas Anderson en 1997 et 1999, Le Chocolat de Lasse Hallström en 2001 face à Juliette Binoche et Johnny Depp, Frida de Julie Taymor en 2002. Et puis bien entendu, plus récemment, il a incarné le Dr Otto Octavius dans le second volet des aventures originales de Spider-Man face à Kirsten Dunst et Tobey Maguire ; ainsi que le Monseigneur Aringarosa du Da Vinci Code de Ron Howard.

La liste est donc longue, très longue.

