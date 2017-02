Monday Mornings, votre nouvelle série médicale débarque sur TF1 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Monday Mornings arrive très prochainement sur vos écrans. Créée et imaginée par David E. Kelley à qui l’on doit la cultissime Ally McBeal, la série retrace le quotidien de cinq chirurgiens à l’hôpital Chelsea General alors qu’ils repoussent sans cesse les limites de leur don, quitte à faire des erreurs. Tous les lundis, le personnel de l’Hôpital se réunit pour passer en revue les complications et les erreurs et tenter d’en tirer des enseignements pour les prochaines interventions qui ont lieu dans les jours à venir…

Un parterre de stars dans Monday Mornings

Au casting de cette nouvelle série, on retrouve Ving Rhames, Alfred Molina (Monk, New York Unité Spéciale), Jamie Bamber (Dr House, Les Experts, NCIS, Body of Proof), Jennifer Finnigan (Largo Winch, Amour, Gloire et Beauté, Nikita), Sarayu Rao (Bones, NCIS, The Big Bang Theory), Bill Irwin (Les Experts), Keong Sim ou encore Emily Swallow (The Good Wife, Beauty and the Beast, NCIS). Voilà qui promet des scènes de haut vol !