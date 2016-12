Semaine spéciale humoristes pour la rentrée de Money Drop !

Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Avec la nouvelle année viennent les bonnes résolutions et Money Drop a d’ores et déjà trouvé le moyen de faire une bonne action ! Tout au long de la semaine prochaine, Laurence Boccolini accueillera sur le plateau du jeu des duos d’humoristes pour tenter de récolter jusqu’à 500 000 euros pour la Fondation ARSEP (Fondation aide à la recherche sur la sclérose en plaque).



Dès lundi 19 heures, les duos se succéderont donc pour la bonne cause. Lundi, Laurence Boccolini recevra Jarry et Olivier de Benoist. Mardi, ce sont Gil Alma et Isabelle Vitari qui prendront la suite avant que l’animatrice accueille Artus, finaliste de la saison 7 de Danse avec les stars, et Ariane Brodier. Jeudi, Florent Peyre et Roselyne Bachelot tenteront à leur tour leur chance avant que Waly Dia et le patineur Philippe Candeloro concluent la semaine en beauté.



L'argent perdu... pas vraiment perdu !

Vous le savez, le principe est simple dans Money Drop : à chaque question posée par Laurence Boccolini, les candidats doivent miser leur argent sur une ou plusieurs trappes correspondant aux propositions de réponses. Quand vient le dénouement, les trappes correspondant aux mauvaises réponses s’ouvrent et l’argent est définitivement perdu !



Mais cette semaine de rentrée sera définitivement exceptionnelle puisque tout l’argent perdu chaque soir sera remis en jeu le lendemain en plus des 100 000 euros de départ pour chaque duo ! De quoi commencer l’année 2017 sous les meilleures auspices pour la Fondation ARSEP.