Dès lundi, de célèbres humoristes tenteront le tout pour le tout !  

Les impitoyables trappes de MONEY DROP sont de retour lundi 2 janvier pour une nouvelle semaine de stratégie, de suspense et de rire ! Pour fêter la nouvelle année, Laurence Boccolini accueillera pour l’occasion de célèbres duos d’humoristes. Réussiront-ils à dompter les trappes ? Retrouvez Jarry et Olivier de Benoist, Gil Alma et Isabelle Vitari, Artus et Ariane Brodier, Florent Peyre et Roselyne Bachelot et enfin, Waly Dia et Philippe Candeloro ! Tout au long de la semaine, nos humoristes tenteront de remporter jusqu’à 500 000€ au profit de la Fondation ARSEP . A chaque question, ils devront miser la totalité de leur argent situé devant eux sur une ou plusieurs trappes correspondant aux propositions de réponses. Mais attention : les trappes correspondant aux mauvaises réponses basculeront et feront disparaître l’argent misé. Seul l’argent placé sur la bonne trappe sera sauvé. Et à semaine exceptionnelle, dispositif exceptionnel : tout l’argent perdu sera remis en jeu le lendemain, en plus des 100 000€ de départ pour chaque duo ! Combien de liasses seront sauvées à l’issue de cette semaine inédite ? Réponse dès lundi à 19h dans Money Drop et en replay sur MYTF1 !