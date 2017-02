Money Drop du 14 février 2017  

Les trappes de Money Drop sont de retour ! Chaque soir, Laurence Boccolini accueillera un couple de candidats disposant, dès son entrée sur le plateau, de 250.000 euros cash. Son but ? Essayer de conserver cette somme jusqu'au bout en défiant les trappes de Money Drop ! Pour y parvenir, les deux candidats vont devoir répondre à huit questions de culture générale. A chaque question, ils devront miser la totalité de leur argent devant eux sur une ou plusieurs trappes, correspondant aux propositions de réponses. Mais attention : les trappes correspondant aux mauvaises réponses basculeront et feront disparaître définitivement l'argent misé. Seul l'argent placé sur la bonne trappe sera sauvé. Quelle stratégie les candidats vont-ils privilégier ? Parviendront-ils à garder leur sang-froid et à se faire confiance pour conserver leurs 250.000 euros ? Suspense, tension et rebondissements assurés !