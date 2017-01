Découvrez la bande-annonce des épisodes crossover entre New York Unité spéciale et Chicago PD

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

La rencontre s’annonce musclée ! Mercredi 18 janvier, dès 20h55, TF1 diffuse deux épisodes crossover totalement inédits des séries New York Unité Spéciale et Chicago PD. Les enquêteurs de l’unité dirigée par l’inspecteur Benson (Mariska Hargitay) et le sergent Voight (Jason Beghe), dont Erin Lindsay, aka Sophia Bush, vont devoir se mobiliser afin de traquer deux fugitifs qui parcourent le Midwest américain. La soirée s’articulera donc autour de deux épisodes. Le premier est issu de la saison 17 de New York Unité Spéciale, tandis que le second suivra dans la troisième saison de Chicago PD, dès 22h35.



Cela fait de longs mois que les fans attendent la diffusion de ce crossover. Sophia Bush et Mariska Hargitay ont posté à maintes reprises sur leur compte Instagram respectif des clichés pris lors du tournage. L’interprète d’Erin Lindsay n’a d’ailleurs jamais caché son admiration pour sa consœur.



Ce n’est pas la première fois que les détectives des deux équipes se retrouvent à faire front commun sur une même affaire. Lors de l’épisode 7 de la saison 16 de New York Unité Spéciale, les personnages de Voight et Lindsay avaient déjà fait le voyage à Manhattan afin de résoudre une affaire de pédophilie dans laquelle le frère du personnage de Sophia Bush était impliqué. Les audiences avaient dépassé les 10 millions de téléspectateurs aux États-Unis. Visiblement, les fans avaient apprécié la rencontre. Le créateur de la série a donc souhaité réaliser un nouveau crossover.







Hanging with my girl @sophiabush in Chicago #onebigchicagoapple #youllsee #livsay #wcw Une photo publiée par Mariska Hargitay (@therealmariskahargitay) le 7 Janv. 2016 à 16h36 PST





#TBTS -- that stands for #ThursdayBehindTheScenes -- back with the squad for another MAJOR crossover #CPDxSVU #Bensay @nbcchicagopd @nbcsvu @therealmariskahargitay Une photo publiée par Sophia Bush (@sophiabush) le 5 Mars 2015 à 15h59 PST





The girls are back in town #bensay #buddycops #shouldwemakeamovie #theheatpart2perhaps #wedcrushit Une photo publiée par Sophia Bush (@sophiabush) le 19 Mars 2015 à 9h07 PDT

En attendant la diffusion du double épisode ce 18 janvier, découvrez-en la bande-annonce.