New York Unité Spéciale : l’inspecteur Benson accueille le vice-président Joe Biden le temps d’un épisode

L’homme d’État américain, qui quittera son mandat le 20 janvier lors de l’inauguration de Donald Trump, donnera la réplique à Mariska Hargitay dans la nouvelle saison de New York Unité Spéciale.

Joe Biden a-t-il déjà retrouvé un emploi ? Vendredi 20 janvier, le vice-président de Barack Obama quittera ses fonctions alors que le nouveau président Donald Trump et son second Mike Pence seront intronisés. Pour l’Américain, une page se tourne donc. Mais pas de quoi s’inquiéter, le public aura encore l’occasion de le voir à la télévision, lui qui est tout particulièrement apprécié de nombreux américains.



L’actrice Mariska Hargitay, aka l’inspecteur Olivia Benson, a diffusé il y a quelques temps sur son compte Instagram quelques clichés de Joe Biden sur le tournage de la saison 18 de New York Unité Spéciale. Il y incarne son propre rôle lors, notamment, d’une conférence de presse au cours de laquelle il fera l’éloge de l’unité dirigée par Olivia Benson.



L’actrice Mariska Hargitay et Joe Biden ont déjà eu l’occasion de collaborer en dehors du tournage de la série. En juin dernier, ils avaient prononcé ensemble un discours lors d’un sommet des femmes aux États-Unis afin de sensibiliser les esprits sur un problème très présent au sein du système policier américain : les retards accumulés dans l’analyse des kits de viol et les violences faites aux femmes. Une thématique souvent abordée dans New York Unité Spéciale.







Welcome to #SVU, @VP Biden #Tonight #VPInTheHouse #HeroInTheHouse #ViceFriendidential #WorldLeaderWednesday #SquadGoals #VPInTheHouseOfSVU Une photo publiée par Mariska Hargitay (@therealmariskahargitay) le 28 Sept. 2016 à 12h45 PDT





