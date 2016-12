La saison 17 débarque mercredi 4 janvier sur TF1 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Qui dit 2017, dit nouveautés sur TF1 ! En ce début d'année, la saison 17 de New York Unité Spéciale débarque en prime-time ! Et ce n'est pas un, mais trois épisodes successifs qui vous attendent mercredi 4 janvier dès 20h55 sur TF1. L'occasion pour les téléspectateurs de suivre les nouvelles aventures du sergent Olivia Benson, l'inspecteur Odafin Tutuola, Amanda Rollins, mais aussi Rafael Barba et Dominick Carisi. En exclusivité, MYTF1 vous dévoile l'intrigue des trois épisodes à découvrir dans quelques jours...

L'effet spectateur - Episode 1

Pour sa reprise, l'équipe du sergent Benson est confrontée au viol de Libby, une jeune femme sous l'emprise de stupéfiants. Abordée dans un café par trois jeunes, ces derniers lui proposent de la ramener chez elle. Ils finissent par l'emmener car elle n'est pas en état de résister. Arrivés à son immeuble, ils essaient de s'introduire chez elle, mais prennent la fuite. Ils retournent dans la cour et l'agressent sexuellement. Des voisins entendent du bruit, mais aucun n'intervient ni n'appelle la police, et la jeune femme n'est retrouvée que le lendemain matin, blessée et souffrant d'hypothermie. L'enquête s'annonce périlleuse pour eux, car les voisins, gênés par ce qu'ils ont vu, ne veulent pas témoigner.

Triste réalité - Episode 2

A 21h45, vous avez rendez-vous pour un second épisode de New York Unité Spéciale. Cette fois-ci, changement de décor. L'épisode se concentre sur une émission de télé-réalité populaire : "L'élue de son cœur". Le but de ce jeu est de former un couple pour ainsi atteindre la finale. Il ne reste plus que trois jeunes hommes et quatre jeunes femmes en lice, dont Gigi et Melanie, qui convoitent toutes les deux Ryan. Elles espèrent bien être l’élue de son cœur pour la grande finale. Lors d’une émission en direct, John Valentine, le présentateur, revient sur la soirée que les deux jeunes femmes ont passée en tête-à-tête avec Ryan. Après une promenade en calèche romantique, Mélanie et Ryan sont revenus au triplex et sont allés dans "La chambre des rêves". Des images prises par une caméra à vision nocturne montrent les deux tourtereaux au lit, mais Mélanie affirme n’en avoir aucun souvenir. Elle n’aurait jamais passé la nuit avec Ryan avant le mariage. Elle l’accuse donc de viol devant dix millions de téléspectateurs. Le début du calvaire ne fait que commencer...

Le signal fort - Episode 3

Pour terminer cette soirée reprise, vous avez rendez-vous à 22h40 pour un troisième et dernier épisode inédit. Cette fois-ci, l'équipe est confrontée à un cas de discrimination. Avery est une adolescente transgenre de 15 ans qui semble bien dans sa peau. Passionnée de photo, elle décide d’aller au parc après le lycée. Mais elle croise la route de Darius et deux de ses amis, qui ne comprennent pas pourquoi elle porte une jupe et la bousculent en l’insultant. Au cours de la bousculade, Avery bascule du haut d’un pont et les garçons prennent la fuite. Comme il s’agit d’un délit à caractère discriminatoire, l’unité spéciale est prévenue et se charge de l’affaire, promettant aux parents d’Avery de mener l’enquête à son terme...

